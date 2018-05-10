Соратники Порошенка домовлялися через Онищенка про держпосади і голосування – розслідування

Найближчі соратники Петра Порошенка народні депутати Ігор Кононенко, Сергій Березенко і фінансовий радник президента Макар Пасенюк домовлялися через нардепа-втікача Олександра Онищенка про призначення на різні державні посади та голосування за законопроекти в обмін на гроші.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідство.інфо".

Журналісти зустрілися з Онищенком у Франції.

"(Він – УП) дозволив перефотографувати сотні повідомлень з його телефону, в яких йдеться про призначення на різні державні посади та голосування за низку законопроектів в обмін на щедру оплату", - розповідають журналісти.

У розмові з ними Онищенко визнав свою участь у корупційних схемах, але наполягав, що робив це за погодженням з Порошенком та його оточенням.

"Що більше я для нього робив, то більше йому хотілось. Зрештою, він почав давати такі завдання, які я не міг виконати", – розповів нардеп-втікач.

Зокрема, одним із завданням Онищенка було посередництво між Порошенком і Тимошенко, принаймні з 2014 по 2016 роки.

"Саме в той час президенту треба було проводити через Раду чимало законів та затверджувати призначення потрібних кандидатур. Нестачу голосів президентської сили якраз і могла забезпечити парламентська фракція "Батьківщина", очолювана давньою опоненткою та суперницею Порошенка", - пояснюють журналісти.

За їхніми словами, нібито через Онищенка оточення президента передавало інформацію, за що треба проголосувати, а після позитивного результату через нього здійснювався розрахунок.

У листуванні використовували набір спеціальних термінів:

Онищенко розповів, як за його посередництва Олексій Маловацький отримав достатньо голосів у парламенті і став членом Вищої ради юстиції (ред. – сьогодні Вища рада правосуддя).

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" висунула Олексія Маловацького, який до цього працював у виборчому штабі Порошенка, кандидатом у члени ВРЮ, але за квотою Верховної Ради.

"Його обрання суттєво збільшило би вплив президента на нині єдиний орган, який може відсторонити, звільнити або дозволити арештувати будь-якого суддю", - зазначається у розслідуванні.

За словами Онищенка, через його посередництво президентська фракція шукала голоси у фракції "Батьківщина" на підтримку Маловацького.

Тоді депутати проголосували за його кандидатуру і він став членом Вищої ради юстиції. Із фракції "Батьківщина" за нього проголосувала Юлія Тимошенко та ще 10 її однопартійців. Проти кандидатури Маловацького тоді виступав лише Сергій Власенко.

"Я категоричний противник того, щоб до Вищої ради правосуддя призначали не просто хлопців, які носять за Петром Олексійовичем портфель, а хлопців, які носять портфель за хлопцями, які носять портфель за Петром Олексійовичем", – пояснював нардеп, чому не голосував за це рішення, – "Це абсолютно політичний призначенець".

У той самий день голосування Онищенко написав повідомлення Сергію Березенку:

"Документы получили" (Документы – термін, який у листуванні означає "гроші" - УП).

Тоді Тимошенко пояснила своє голосування тим, що її колеги як члени тодішньої коаліції вірили у президентських кандидатів.

"А на запитання, чи не голосувала її фракція за обіцянку винагороди, Тимошенко й взагалі обурилась: "Ні, категорично ні! Цього не може бути!", - розповіли журналісти.

Крім того, Онищенко розповів про те, як 13 березня 2015 року отримав повідомлення від Сергія Березенка з проханням поспілкуватися з Тимошенко для підтримки містобудівного закону.

"Это не политика. Рабочая просьба. Оттанцую", - йдеться у повідомленні.

Журналісти нагадують, що Березенка не раз пов’язували зі сферою містобудування.

До того як потрапити у Верховну Раду, він очолював Державне управління справами, або ДУС – масштабну структуру, що за бюджетні гроші опікується побутом та потребами українських чиновників.

"За час його керування відомством майже 7 гектарів державної землі в Києві передані під приватну забудову. Ще раніше Березенко був депутатом Київради від "Блоку Леоніда Черновецького". Ця політична сила теж відзначилася скандальним роздаванням столичної землі", - зазначають журналісти.

Журналісти "Слідства.Інфо" запитали усіх учасників листування про можливий підкуп політичних опонентів.

"Сергій Березенко та його колега по фракції Ігор Кононенко, як і опозиціонерка Юлія Тимошенко, відкинули закиди про купівлю голосів фракції "Батьківщина". А прес-служба Макара Пасенюка взагалі відкинула існування листування з Онищенком та закликала не поширювати недостовірну інформацію", - розповіли журналісти.

У "Слідство.інфо" пообіцяли найближчим часом опублікувати повний архів листування Онищенка.