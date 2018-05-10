Соратники Порошенко договаривались через Онищенко о госдолжностях и голосованиях - расследование

Ближайшие соратники Петра Порошенко народные депутаты Игорь Кононенко, Сергей Березенко и финансовый советник президента Макар Пасенюк договаривались через беглого нардепа Александра Онищенко о назначении на различные государственные должности и голосовании за законопроекты в обмен на деньги.

Об этом говорится в новом расследовании "Слидство.инфо".

Журналисты встретились с Онищенко во Франции.

"(Он - УП) позволил перефотографировать сотни сообщений с его телефона, в которых говорится о назначении на различные государственные должности и голосования за ряд законопроектов в обмен на щедрую оплату", - рассказывают журналисты.

В разговоре с ними Онищенко признал свое участие в коррупционных схемах, но настаивал, что делал это по согласованию с Порошенко и его окружением.

"Чем больше я для него делал, тем больше ему хотелось. В конце концов, он начал давать такие задания, которые я не мог выполнить", - рассказал нардеп-беглец.

В частности, одной из задач Онищенко было посредничество между Порошенко и Тимошенко, по крайней мере с 2014 по 2016 годы.

"Именно в то время президенту надо было проводить через Раду немало законов и утверждать назначения нужных кандидатур. Недостаток голосов президентской силы как раз и могла обеспечить парламентская фракция "Батькивщина", возглавляемая давней оппоненткой и соперницей Порошенко", - поясняют журналисты.

По их словам, якобы через Онищенко окружение президента передавало информацию, за что нужно проголосовать, а после положительного результата через него осуществлялся расчет.

В переписке использовали набор специальных терминов:

Онищенко рассказал, как при его посредничестве Алексей Маловацкий получил достаточно голосов в парламенте и стал членом Высшего совета юстиции (егодня Высший совет правосудия - УП).

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" выдвинула Алексея Маловацкого, который до этого работал в избирательном штабе Порошенко, кандидатом в члены ВСЮ, но по квоте Верховной Рады.

"Его избрание существенно увеличило бы влияние президента на сегодня единственный орган, который может отстранить, уволить или позволить арестовать любого судью", - отмечается в расследовании.

По словам Онищенко, через его посредство президентская фракция искала голоса во фракции "Батькивщина" в поддержку Маловацкого.

Тогда депутаты проголосовали за его кандидатуру и он стал членом Высшего совета юстиции. Из фракции "Батькивщина" за него проголосовали Юлия Тимошенко и еще 10 ее однопартийцев. Против кандидатуры Маловацкого тогда выступал лишь Сергей Власенко.

"Я категорический противник того, чтобы в Высший совет правосудия назначали не просто ребят, которые носят за Петром Алексеевичем портфель, а ребят, которые носят портфель за ребятами, которые носят портфель за Петром Алексеевичем", - объяснял нардеп, почему не голосовал за это решение - "Это абсолютно политический назначенец".

В то же день голосования Онищенко написал сообщение Сергею Березенку:

"Документы получили" (Документы - термин, который в переписке означает "деньги" - УП).

Тогда Тимошенко объяснила свое голосование тем, что ее коллеги в качестве членов тогдашней коалиции верили в президентских кандидатов.

"А на вопрос, не голосовала ли ее фракция за обещание вознаграждения, Тимошенко и вообще возмутилась:" Нет, категорически нет! Этого не может быть! ", - рассказали журналисты.

Кроме того, Онищенко рассказал о том, как 13 марта 2015 года получил сообщение от Сергея Березенко с просьбой пообщаться с Тимошенко для поддержки градостроительного закона.

"Это не политика. Рабочая просьба. Оттанцую", - говорится в сообщении.

Журналисты напоминают, что Березенко не раз связывали со сферой градостроительства.

Прежде чем попасть в Верховную Раду, он возглавлял Государственное управление делами, или ГУД - масштабную структуру, которая за бюджетные деньги занимается бытом и потребностями украинских чиновников.

"За время его управления ведомством почти 7 гектаров государственной земли в Киеве переданы под частную застройку. Еще раньше Березенко был депутатом Киевсовета от "Блока Леонида Черновецкого". Эта политическая сила тоже отметилась скандальным раздачей столичной земли", - отмечают журналисты.

Журналисты "Слидства.Инфо" спросили всех участников переписки о возможном подкупе политических оппонентов.

"Сергей Березенко и его коллега по фракции Игорь Кононенко, как и оппозиционерка Юлия Тимошенко, отвергли обвинения о покупке голосов фракции "Батькивщина". А пресс-служба Макара Пасенюка вообще отвергла существование переписки с Онищенко и призвала не распространять недостоверную информацию", - рассказали журналисты .

В "Слидство.инфо" пообещали в ближайшее время опубликовать полный архив переписки Онищенко.