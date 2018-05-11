Через санкції Дерипаска повернув літаки, які орендував

Російський олігарх Олег Дерипаска повернув три приватні літаки, які перебували у нього в лізингу, оскільки запроваджені проти нього санкції США унеможливлюють їх використання.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про три реактивні літаки Gulfstream G550. Два з них тепер продаються по 29,95 мільйонів доларів США кожен.

У компанії Freestream, яка займається продажем літаків повідомили, що вони належали компаніям Credit Suisse і Raiffeisen. Літаки були передані в лізинг через керуючу компанію підконтрольним Дерипасці фірмам.

Алірез Іттіхад’єх, директор фірми Freestream, повідомив, що ними користувалося "вище керівництво. Включаючи самого Дерипаску".

"Він під санкціями, його компанії під санкціями, він повинен повернути літак. Він повинен достроково припинити оренду, відповідно до правил санкцій", - сказав він, не вказавши, які саме вимоги санкцій застосовуються в цьому випадку.

Агентство відзначає, що повернення літаків свідчить про те, наскільки сильно санкції вплинули на бізнес Дерипаски, вийшовши за рамки прямого впливу на його алюмінієву фірму Rusal.

Як повідомлялося, 6 квітня у зв'язку з агресією РФ в Україні США запровадили санкції проти ряду російських бізнесменів, чиновників і компаній. Під обмежувальні заходи, зокрема, підпали, "Русал" і En + Group Олега Дерипаски.

Мінфін США 23 квітня допустив пом'якшення санкцій проти "Русала", якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.

Тоді ж група компаній En +, що є контролюючим акціонером "Русала", повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50 відсотків. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.