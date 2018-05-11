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Из-за санкций Дерипаска вернул самолеты, которые арендовал

Пятница, 11 мая 2018, 02:42

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые находились у него в лизинге, поскольку введенные против него санкции США делают невозможным их использование.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о трех реактивных самолетах Gulfstream G550. Два из них теперь продаются по 29,95 миллионов долларов США каждый.

В компании Freestream, которая занимается продажей самолетов сообщили, что они принадлежали компаниям Credit Suisse и Raiffeisen. Самолеты были переданы в лизинг через управляющую компанию подконтрольным Дерипаске фирмам.

Алирез Иттихадьех, директор фирмы Freestream, сообщил, что ими пользовалось "высшее руководство. Включая самого Дерипаску".

"Он под санкциями, его компании под санкциями, он должен вернуть самолет. Он должен досрочно прекратить аренду, в соответствии с правилами санкций", - сказал он, не указав, какие именно требования санкций применяются в этом случае.

Агентство отмечает, что возвращение самолетов свидетельствует о том, насколько сильно санкции повлияли на бизнес  Дерипаски, выйдя за рамки прямого воздействия на его алюминиевую фирму Rusal.

Как сообщалось, 6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcия
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