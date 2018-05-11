Из-за санкций Дерипаска вернул самолеты, которые арендовал

283 просмотра
Пятница, 11 мая 2018, 02:42

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые находились у него в лизинге, поскольку введенные против него санкции США делают невозможным их использование.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о трех реактивных самолетах Gulfstream G550. Два из них теперь продаются по 29,95 миллионов долларов США каждый.

В компании Freestream, которая занимается продажей самолетов сообщили, что они принадлежали компаниям Credit Suisse и Raiffeisen. Самолеты были переданы в лизинг через управляющую компанию подконтрольным Дерипаске фирмам.

Алирез Иттихадьех, директор фирмы Freestream, сообщил, что ими пользовалось "высшее руководство. Включая самого Дерипаску".

"Он под санкциями, его компании под санкциями, он должен вернуть самолет. Он должен досрочно прекратить аренду, в соответствии с правилами санкций", - сказал он, не указав, какие именно требования санкций применяются в этом случае.

Агентство отмечает, что возвращение самолетов свидетельствует о том, насколько сильно санкции повлияли на бизнес  Дерипаски, выйдя за рамки прямого воздействия на его алюминиевую фирму Rusal.

Как сообщалось, 6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Под ограничительные меры, в частности, подпали, "Русал" и En+ Group Олега Дерипаски.

Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером "Русала", сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.

Темы: санкции Росcия
powered by lun.ua
По теме
Overtime: главные экономические события дня 10 мая 2018, 22:06
США готовят дополнительные санкции против Ирана 10 мая 2018, 03:31
США вводят санкции против оборонных структур РФ 9 мая 2018, 18:16
Все новости
Главные новости
Часть компаний, которым суд в Гааге постановил выплатить компенсации, связанные с Коломойским
Соратники Порошенко договаривались через Онищенко о госдолжностях и голосованиях - расследование
Стал известен окончательный список претендентов в руководство НКРЭ
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
реформа

Объясняем вступление в 1 класс

история

8-е или 9 мая? Размышления с Игорем Юхновским