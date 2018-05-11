Пучдемон вирішив не балотуватися в прем'єри Каталонії

Колишній глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що не буде балотуватися на посаду прем'єр-міністра автономії і назвав ім'я свого наступника.

Про це пише DW.com.

Політична криза в Каталонії може вирішитися завдяки рішенню Пучдемона не висувати свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра. Крім того, він назвав ім'я свого наступника: ним став 55-річний депутат Кім Торра.

Хоча Торра - політичний новачок, він може розраховувати на більшість голосів в парламенті. Депутат тісно пов'язаний з каталонським рухом за незалежність, зокрема, він має в своєму розпорядженні підтримку партії Пучдемона "Разом за Каталонію", а також сепаратистів з партії "Ліві республіканці Каталонії".

Якщо до 22 травня парламент Каталонії не визначиться з главою уряду, в регіоні пройдуть нові вибори. Прихильники незалежності побоюються, що в такому випадку вони втратять більшість в парламенті.

З грудня 2017 року каталонський парламент вже чотири рази намагався сформувати уряд, але всі кандидати на посаду прем'єра перебувають або в ув'язненні, або за межами Іспанії і не можуть повернутися в країну через кримінальне переслідування.

Карлес Пучдемон був зміщений з прем'єрської посади після скандального референдуму про незалежність Каталонії.

Зараз він перебуває в Німеччині, де місцевий суд повинен вирішити питання про його екстрадицію до Іспанії.

Раніше судді Конституційного суду Іспанії одноголосно підтримали скаргу, подану урядом проти реформи каталонського законодавства, яка передбачає можливість заочного обрання глави уряду Каталонії, тим самим заблоувавши її.

Нагадаємо, Пучдемону можуть заборонити займати державні посади протягом чотирьох років через те, що він не подав відомості про свої активи в Міністерство фінансів Іспанії.