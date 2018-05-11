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Пучдемон решил не баллотироваться в премьеры Каталонии

Пятница, 11 мая 2018, 03:34

Бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что не будет баллотироваться на должность премьер-министра автономии и назвал имя своего преемника.

Об этом пишет DW.com.

Политический кризис в Каталонии может разрешиться благодаря решению Пучдемона не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. Кроме того, он назвал имя своего преемника: им стал 55-летний депутат Ким Торра.

Хотя Торра - политический новичок, он может рассчитывать на большинство голосов в парламенте. Депутат тесно связан с каталонским движением за независимость, в частности, он располагает поддержкой партии Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратистов из партии "Левые республиканцы Каталонии".

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в таком случае они потеряют большинство в парламенте.

С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.

Карлес Пучдемон был смещен с премьерской должности после скандального референдума о независимости Каталонии.

Сейчас он находится в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию.

Ранее судьи Конституционного суда Испании единогласно поддержали жалобу, поданную правительством против реформы каталонского законодательства, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства Каталонии, тем самым заблокировав ее.

Напомним, Пучдемону могут запретить занимать государственные должности в течение четырех лет из-за того, что он не подал сведения о своих активах в Министерство финансов Испании.

Темы: Каталония Испания
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