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ООС: Найбільш активні бойові дії тривали біля Авдіївки, окупанти зазнали втрат

П'ятниця, 11 травня 2018, 07:38
ООС: Найбільш активні бойові дії тривали біля Авдіївки, окупанти зазнали втрат

Минулої доби окупанти 55 разів порушували режим припинення вогню, відкриваючи по українських позиціях прицільний вогонь.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

10 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася стабільно складною.

Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Новозванівка, Авдіївка, Водяне, шахта Бутівка, Піски. Напруженою ситуація була в районі населеного пункту Попасна, що на Луганщині, та в Широкине на маріупільському напрямку.

Противник в порушення міжнародних угод  55 разів порушував режим припинення вогню, відкриваючи по українських позиціях прицільний вогонь. З них 15 разів застосовував важке озброєння, в тому числі вів вогонь зі 152-мм гармат в глибину оборони Об’єднаних сил.

Як повідомляється, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону. Найбільш активні бойові дії тривали в районі Авдіївської промзони. За даними розвідки, противник під час спроби штурмових дій позицій ЗСУ зазнав втрат: двох окупантів було знищено, ще трьох поранено.

Під час бойових дій троє українських захисників минулої доби зазнали легких осколкових поранень. Як зазначили військові, наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі.

Поточної доби, 11 травня, втрат немає. Вночі російсько-терористичні війська відкривали лише турбуючий вогонь зі стрілецької зброї, утримуючись від активних дій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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