ООС: Наиболее активные боевые действия шли около Авдеевки, оккупанты понесли потери

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Пятница, 11 мая 2018, 07:38

За прошедшие сутки оккупанты 55 раз нарушали режим прекращения огня, открывая по украинским позициям прицельный огонь.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

10 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильно сложной.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта Бутовка, Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на мариупольском направлении.

Противник в нарушение международных соглашений  55 раз нарушал режим прекращения огня, открывая по украинским позициям прицельный огонь. Из них 15 раз применял тяжелое вооружение, в том числе вел огонь из 152-мм орудий в глубину обороны Объединенных сил.

Как сообщается, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону. Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны. По данным разведки, противник при попытке штурмовых действий позиций ВСУ понес потери: два оккупанта были уничтожены, еще трое ранены.

Во время боевых действий трое украинских защитников в прошедшие сутки получили легкие осколочные ранения. Как отметили военные, сейчас раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

С начала суток, 11 мая, потерь нет. Ночью российско-террористические войска открывали только беспокоящий огонь из стрелкового оружия, воздерживаясь от активных действий.

Темы: Объединенные силы на Донбассе боевые действия
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