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Міносвіти розробило стандарт з української мови як іноземної

П'ятниця, 11 травня 2018, 10:40

На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено проект Державного стандарту з української мови як іноземної.

Документ, який містить вимоги до рівня володіння українською мовою осіб, для яких вона не є рідною (першою), пропонують до громадського обговорення.

Пропозиції та зауваження до проекту стандарту міністерство просить надіслати до 24 травня 2018 року на електронну адресу: l_shchitka@mon.gov.ua. 

Держстандарт уніфікує систему вимог до володіння українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (від А1 до С2, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти) за всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння).

Документ розроблено з метою єдиного підходу до розроблення нових навчальних програм, створення сучасних підручників з української мови як іноземної, підготовки словників, відкриття україномовних програм та мовних центрів.

У межах Болонського процесу, до якого Україна приєдналася в 2005 році, щорічно зростає кількість програм обміну між українськими та закордонними університетам – і зростає кількість іноземних студентів, охочих опанувати українську мову, пояснює МОН.

Разом з тим, збільшується кількість академічних осередків (наприклад, Кембриджський університет, Берлінський університет імені Гумбольдта, Український інститут у Лондоні тощо), які дають змогу іноземцям вивчати українську мову.

"Вироблення єдиних державних вимог до рівнів володіння українською мовою як іноземною (Стандарт) зможе стати основою для організації й проведення сертифікаційного іспиту (Діагностика) і підставою для запровадження документа єдиного зразка (Сертифікат), що засвідчуватиме рівень володіння українською мовою", – пояснює Міносвіти.

Укладали проект держстандарту з української мови як іноземної Данута Мазурик (Львівський національний університет ім. Івана Франка), Олександра Антонів (Львівський національний університет ім. Івана Франка, ГО "Центр україністики"), Олена Синчак (Український католицький університет), Галина Бойко (НУ "Львівська політехніка", МІОК).

"Українська правда" у Threads

Теми: моваосвітаМіносвіти
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