Минобразования разработало стандарт украинского языка как иностранного

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Пятница, 11 мая 2018, 10:40

На сайте Министерства образования и науки Украины размещен проект Государственного стандарта по украинскому языку как иностранному.

Документ, содержащий требования к уровню владения украинским языком лиц, для которых он не является родным (первым), предлагают к общественному обсуждению.

Предложения и замечания к проекту стандарта министерство просит прислать до 24 мая 2018 года на электронный адрес: l_shchitka@mon.gov.ua.

Госстандарт унифицирует систему требований к владению украинским языком и содержит четкий перечень коммуникативных умений и навыков на каждом уровне (от А1 до С2, в соответствии с Общеевропейскими рекомендациями по языковому образованию) по всем видам речевой деятельности (слушание, чтение, письму, говорению).

Документ разработан с целью единого подхода к разработке новых учебных программ, создания современных учебников по украинскому языку как иностранному, подготовке словарей, открытию украиноязычных программ и языковых центров.

В рамках Болонского процесса, к которому Украина присоединилась в 2005 году, ежегодно растет количество программ обмена между украинскими и зарубежными университетами – и растет количество иностранных студентов, желающих овладеть украинским языком, объясняет МОН.

Вместе с тем, увеличивается количество академических организаций (например, Кембриджский университет, Берлинский университет имени Гумбольдта, Украинский институт в Лондоне и т.д.), которые позволяют иностранцам изучать украинский язык.

"Выработка единых государственных требований к уровням владения украинским языком как иностранным (Стандарт) сможет стать основой для организации и проведения сертификационного экзамена (Диагностика) и основанием для введения документа единого образца (Сертификат), что будет свидетельствовать об уровне владения украинским языком", – объясняет Минобразования.

Составляли проект госстандарта по украинскому языку как иностранному Данута Мазурик (Львовский национальный университет им. Ивана Франко), Александра Антонов (Львовский национальный университет им. Ивана Франко, ОО "Центр украинистики"), Елена Синчак (Украинский католический университет), Галина Бойко (НУ "Львовская политехника", МИОК).

Темы: язык образование Минобразования
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