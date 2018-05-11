Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель подзвонила Путіну: говорили і про Україну

П'ятниця, 11 травня 2018, 13:00

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили Сирію і Україну і домовилися активізувати роботу в "нормандському форматі".

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася 11 травня з ініціативи німецької сторони.

"При обміні думками щодо внутрішньоукраїнської кризи розглянуті питання, що стосуються місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ. Домовлено активізувати роботу в "нормандському форматі"", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Меркель поінформувала Путіна про підсумки спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном зустрічі 10 травня з президентом України Петром Порошенком.

"Зачіпалася сирійська проблематика, а також підготовка до запланованого на 18 травня в Сочі робочого візиту Ангели Меркель", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій після одностороннього виходу з нього США.

Теми: ПутінМеркельРосіяНімеччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Путін
Кулеба: Спроби Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – марні
Путін назвав свою версію, чому РФ вийшла із "зернової угоди"
МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: