Меркель подзвонила Путіну: говорили і про Україну

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П'ятниця, 11 травня 2018, 13:00

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили Сирію і Україну і домовилися активізувати роботу в "нормандському форматі".

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася 11 травня з ініціативи німецької сторони.

"При обміні думками щодо внутрішньоукраїнської кризи розглянуті питання, що стосуються місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ. Домовлено активізувати роботу в "нормандському форматі"", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Меркель поінформувала Путіна про підсумки спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном зустрічі 10 травня з президентом України Петром Порошенком.

"Зачіпалася сирійська проблематика, а також підготовка до запланованого на 18 травня в Сочі робочого візиту Ангели Меркель", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій після одностороннього виходу з нього США.

Теми: Путін Меркель Росія Німеччина Україна
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