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Меркель позвонила Путину: говорили и об Украине

Пятница, 11 мая 2018, 13:00

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили Сирию и Украину и условились активизировать работу в "нормандском формате". 

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся 11 мая по инициативе германской стороны. 

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в "нормандском формате"", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Меркель проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая с президентом Украины Петром Порошенко.

"Затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий после одностороннего выхода из него США.  

Темы: ПутинМеркельРосcияГерманияУкраина
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