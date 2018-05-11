Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже на следующей неделе, 14-18 мая, подаст в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"На следующей неделе я намерен подписать 3 представления и внести их в Верховную Раду Украины", - сказал глава ГПУ.

Он не назвал фамилии депутатов.

Как сообщалось, в апреле Луценко заявил, что у прокуратуры есть материалы на пять народных депутатов, но не все они могут стать основанием для лишения неприкосновенности.

Евгений Кизилов, УП