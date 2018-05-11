Луценко сказал, когда внесет представления еще на трех нардепов
Пятница, 11 мая 2018, 14:31
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже на следующей неделе, 14-18 мая, подаст в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов.
Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".
"На следующей неделе я намерен подписать 3 представления и внести их в Верховную Раду Украины", - сказал глава ГПУ.
Он не назвал фамилии депутатов.
Как сообщалось, в апреле Луценко заявил, что у прокуратуры есть материалы на пять народных депутатов, но не все они могут стать основанием для лишения неприкосновенности.
Евгений Кизилов, УП