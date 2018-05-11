Підполковнику у Харкові дали 13 років в’язниці за держзраду

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П'ятниця, 11 травня 2018, 16:03

Суд у Харкові ув’язнив на 13 років підполковника, якого звинувачували у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.     

"Військовослужбовець на початку 2015 року збирав з метою передачі представникам спецслужб Росії відомості, що становлять державну таємницю, а також під час затримання заподіяв тілесні ушкодження працівнику СБУ", - повідомили в прокуратурі.

10 травня суд Харкова визнав військового винним у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ та засудив його до 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання.

Повідомляють, що судовий розгляд тривав більше 2 років.

21 квітня у Києві затримали полковника, який шпигував на підприємстві Міноборони для РФ.

Також за 2015-2018 роки у СБУ 21 працівника притягнули до відповідальності за вчинення різного роду злочинів – від отримання чи пропозиції хабара до розголошення держтаємниці і створення терористичної групи.

Українська правда
Теми: Харків прокуратура суд
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