Подполковнику в Харькове дали 13 лет тюрьмы за госизмену

Суд в Харькове заключил на 13 лет подполковника, которого обвиняли в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Военнослужащий в начале 2015 года собирал с целью передачи представителям спецслужб России сведения, составляющие государственную тайну, а также во время задержания нанес телесные повреждения работнику СБУ", - сообщили в прокуратуре.

10 мая суд Харькова признал военного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК и приговорил его к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.

Сообщают, что судебное разбирательство длилось более 2 лет.

21 апреля в Киеве задержали полковника, который шпионил на предприятии Минобороны для РФ.

Также за 2015-2018годы в СБУ 21 работника привлекли к ответственности за совершение различного рода преступлений - от получения или предложения взятки к разглашению гостайны и созданию террористической группы.