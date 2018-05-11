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АІ: Напади на ЛГБТ заходи свідчать, що поліція не готова протистояти радикалам

П'ятниця, 11 травня 2018, 21:25

Систематичні напади на публічні ЛГБТ заходи свідчать про неготовність поліції протистояти радикальним групам.

Про це заявили у правозахисній організації Amnesty International після зриву дискусії про анти-ЛГБТ законодавство у Росії.

"Зважаючи на регулярну бездіяльність правоохоронних органів під час таких нападів, не дивно, що радикальні угрупування цілком впевнені у своїй безкарності та користуються нею, раз за разом нападаючи на осіб та групи, які їм не подобаються через їхню ідентичність або погляди", - заявив заступник директора регіонального офісу Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії  Денис Кривошеєв.

10 травня мав відбутися публічний захід "Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії" у Києві у приміщенні, арендованому у просторі Underhub.

На нього прибули близько двадцяти чоловіків та одна жінка, які відкрито пов’язують себе з праворадикальними групами. Вони відкрито погрожували учасникам насильством, вимагаючи, щоб вони покинули приміщення.

Власник приміщення приєднався до цих закликів та почав вимагати, щоб організатори скасували захід та негайно пішли.

В АІ розповіли, що на місці від самого початку були присутні п’ять працівників поліції з Печерського управління Головного управління Національної поліції в м. Києві.

"Однак вони відмовилися втрутитися та забезпечити проведення заходу та безпеку учасників та учасниць", - зазначають у правозахисній організації.

За словами активістів, лише після прибуття представників патрульної поліції м. Києва, учасники події змогли безпечно покинути місце проведення, де вони залишалися заблокованими весь цей час. Дискусія так і не відбулася.

У коментарі Українській правді речник Національної поліції Ярослав Тракало наголосив, що поліція фіксує і перевіряє усі заяви про правопорушення, незалежно від їхнього підгрунтя. 

За його словами, заява зареєстрована у Печерському відділку поліції, правоохоронці взяли письмові свідчення обох сторін конфлікту.

"Якщо слідчий вбачатиме достатньо підстав чи ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, цій події буде надана відповідна правова кваліфікація", - пояснив речник Національної поліції.

Українська правда

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Теми: ЛГБТполіціяскандалправа людини
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