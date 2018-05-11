Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АІ: Нападения на ЛГБТ мероприятия свидетельствуют, что полиция не готова противостоять радикалам

Пятница, 11 мая 2018, 21:25

Систематические нападения на публичные ЛГБТ мероприятия свидетельствуют о неготовности полиции противостоять радикальным группам.

Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International после срыва дискуссии об анти-ЛГБТ законодательстве в России.

"Учитывая регулярное бездействие правоохранительных органов во время таких нападений, неудивительно, что радикальные группировки вполне уверены в своей безнаказанности и пользуются ею, раз за разом нападая на лиц и группы, которые им не нравятся из-за их идентичности или взглядов", - заявил заместитель директора регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

10 мая должно было состояться публичное мероприятие "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России" в Киеве в помещении, арендованном в пространстве Underhub.

На него прибыли около двадцати мужчин и одна женщина, которые открыто связывают себя с праворадикальными группами. Они открыто угрожали участникам насилием, требуя, чтобы они покинули помещение.

Владелец помещения присоединился к этим призывам и потребовал, чтобы организаторы отменили мероприятие и немедленно ушли.

В АI рассказали, что на месте изначально присутствовали пять сотрудников полиции из Печерского управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

"Однако они отказались вмешаться и обеспечить проведение мероприятия и безопасность участников и участниц", - отмечают в правозащитной организации.

По словам активистов, только после прибытия представителей патрульной полиции г. Киева учасники события смогли безопасно покинуть место проведения, где они оставались заблокированными все это время. Дискуссия так и не состоялась.

В комментарии Украинской правде пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что полиция фиксирует и проверяет все заявления о правонарушениях, независимо от их основания.

По его словам, заявление зарегистрировано в Печерском отделении полиции, правоохранители взяли письменные показания обеих сторон конфликта.

"Если следователь усмотрит достаточно оснований или признаков административного или уголовного правонарушения, этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - пояснил пресс-секретарь Национальной полиции.

Украинская правда
Темы: ЛГБТполицияскандалправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ЛГБТ
37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ
Ирландия отменит предыдущие уголовные обвинения за гомосексуальные отношения
Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: