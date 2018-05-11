АІ: Нападения на ЛГБТ мероприятия свидетельствуют, что полиция не готова противостоять радикалам

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Пятница, 11 мая 2018, 21:25

Систематические нападения на публичные ЛГБТ мероприятия свидетельствуют о неготовности полиции противостоять радикальным группам.

Об этом заявили в правозащитной организации Amnesty International после срыва дискуссии об анти-ЛГБТ законодательстве в России.

"Учитывая регулярное бездействие правоохранительных органов во время таких нападений, неудивительно, что радикальные группировки вполне уверены в своей безнаказанности и пользуются ею, раз за разом нападая на лиц и группы, которые им не нравятся из-за их идентичности или взглядов", - заявил заместитель директора регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

10 мая должно было состояться публичное мероприятие "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России" в Киеве в помещении, арендованном в пространстве Underhub.

На него прибыли около двадцати мужчин и одна женщина, которые открыто связывают себя с праворадикальными группами. Они открыто угрожали участникам насилием, требуя, чтобы они покинули помещение.

Владелец помещения присоединился к этим призывам и потребовал, чтобы организаторы отменили мероприятие и немедленно ушли.

В АI рассказали, что на месте изначально присутствовали пять сотрудников полиции из Печерского управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

"Однако они отказались вмешаться и обеспечить проведение мероприятия и безопасность участников и участниц", - отмечают в правозащитной организации.

По словам активистов, только после прибытия представителей патрульной полиции г. Киева учасники события смогли безопасно покинуть место проведения, где они оставались заблокированными все это время. Дискуссия так и не состоялась.

После инцидента представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил Украинской правде, что полиция проверяет все обстоятельства инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация тому, что происходило.

Украинская правда
Темы: ЛГБТ полиция скандал права человека
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