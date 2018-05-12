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На КПВВ "Мар'їнка" затримали авто, у якому приховано перевозили $76,5 тис.

Субота, 12 травня 2018, 01:30

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка" на Донбасі співробітники фіскального наряду ДФС України спільно з працівниками Держприкордонслужби затримали автомобіль, в якому приховано перевозили $76,5 тис.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що автомобіль затримали 11 травня близько 18:00.

"Вказані дії було припинено. Порушник та грошові кошти встановленим порядком передані співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил", - йдеться у повідоменні.

"Командування ООС просить громадськість, ЗМІ сприяти у припиненні незаконного перетину товарів через лінію зіткнення", - заявили у прес-центрі.

Теми: Об'єднані сили на Донбасіконтрабанда
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