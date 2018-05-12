На КПВВ "Марьинка" задержали авто, в котором скрыто перевозили $76,5 тыс.

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Суббота, 12 мая 2018, 01:30

На контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе сотрудники фискального наряда ДФС Украины совместно с работниками Госпогранслужбы задержали автомобиль, в котором скрыто перевозили $76,5 тыс.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что автомобиль задержали 11 мая около 18:00.

"Указанные действия были прекращены. Нарушитель и денежные средства в установленном порядке переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил", - говорится в повидоменни.

"Командование ООС просит общественность, СМИ содействовать в пресечении незаконного пересечения товаров через линию соприкосновения", - заявили в пресс-центре.

Темы: Объединенные силы на Донбассе контрабанда
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