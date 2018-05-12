ООС: активні бойові дії на Донецькому напрямку, окупанти зазнали втрат

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Субота, 12 травня 2018, 07:33

Минулої доби окупанти 50 разів порушили режим припинення вогню, з них 19 разів - із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Окупанти вкотре, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, близько 20.00 11 травня обстріляли із 120-мм мінометів населений пункт Зайцеве", - наголосили в ООС.

"На Луганщині у районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби.

Більш напружена обстановка склалася на Донецькому напрямку, де цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски", - йдеться у звіті.

"Активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели також в районах населених пунктів Гнутове та Широкине на Маріупільському напрямку", - підкреслили у прес-центрі.

За даними розвідки, знищено 3 та поранено 4 окупантів.

Під час бойових дій минулої доби трьох українських військових було поранено. 

Поточної доби, 12 травня, втрат немає.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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