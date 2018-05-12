ООС: активные боевые действия на Донецком направлении, оккупанты понесли потери

За прошедшие сутки оккупанты 50 раз нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз - с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Оккупанты в очередной раз, нарушая нормы Международного гуманитарного права, около 20:00 11 мая обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево", - подчеркнули в ООС.

"На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток.

Более напряженная обстановка сложилась на Донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески", - говорится в отчете.

"Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на Мариупольский направлении", - сообщили в пресс-центре.

По данным разведки, уничтожено 3 и ранено 4 оккупантов.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 3 украинских военных были ранены.

За текущие сутки, 12 мая, потерь нет.