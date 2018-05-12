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Украина проверяет возможное задержание Россией двух украинских рыбаков

Суббота, 12 мая 2018, 10:14
Украина проверяет возможное задержание Россией двух украинских рыбаков

Украина проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море.

Об этом в комментарии УП сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", - сообщил он.

Позже Кирилич уточнил, что пограничная служба г.Ейск отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины.

"Консул выезжает на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", - сообщил дипломат.

Ранее в управлении ГосЧС по Запорожской области сообщили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска

По данным ГосЧС, 51- и 21-летний мужчины, жители Бердянска, 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись.

Супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в г.Ейск Краснодарского края.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно"ЯМК-0041" западнее от мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские силовики заявляли, что судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

В ГПСУ сообщили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияграницаМИД
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