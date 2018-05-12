ООС: З початку доби бойовики вже стріляли 16 разів, б'ють прицільно

З початку доби 12 травня з боку бойовиків ОРДЛО зафіксовано 16 прицільних обстрілів.

Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил, посилаючись на дані Міноборони.

Внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців ООС немає.

На луганському напрямку вночі 4 рази бойовики вели обстріли по силах ЗСУ біля Новозванівки, застосовуючи міномет калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Близько 1:00 противник здійснив 15 пострілів з артилерії калібру 122 мм.

Обстріл з міномету калібру 82 мм зафіксовано після 3:30 біля Зайцевого.

На донецькому напрямку близько 1:00 оборонці Кам’янки зафіксували ворожий обстріл по своїх позиціях з міномету калібру 120 мм.

Також бойовики ОРДЛО вели провокаційні обстріли з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ООС в районі н.п. Авдіївка, Гнутове, Кам’янка, Водяне, Мар’їнка, Верхньоторецьке, та біля шахти Бутівка.

Українські військові 11 разів застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь.

"Бойовики не припиняють обстріли із важкого озброєння цивільної інфраструктури населених пунктів на лінії розмежування", - заявляють у штабі ООС.

У штабі уточнили, що внаслідок 50 ворожих обстрілів 11 травня один український військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Стан здоров’я пораненого – важкий, ще двох військовослужбовців Об’єднаних сил – задовільний.