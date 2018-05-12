ООС: С начала суток боевики уже стреляли 16 раз, бьют прицельно

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Суббота, 12 мая 2018, 14:26

С начала суток 12 мая зафиксировано 16 прицельных обстрелов со стороны боевиков ОРДЛО.  

Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил, ссылаясь на данные Минобороны.

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих ООС нет.

На луганском направлении ночью 4 раза боевики вели обстрелы по силам ВСУ возле Новозвановки, применяя миномет калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. Около 1:00 противник совершил 15 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм.

Обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован после 3:30 возле Зайцево. 

На донецком направлении около 1:00 защитники Каменки зафиксировали вражеский обстрел по своим позициям из миномета калибра 120 мм.

Также боевики ОРДЛО вели провокационные обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районе н.п. Авдеевка, Гнутово, Каменка, Водяное, Марьинка, Верхнеторецкое и возле шахты Бутовка.

Украинские военные 11 раз применяли штатное пехотное вооружение в ответ.

Боевики не прекращают обстрелы из тяжелого вооружения гражданской инфраструктуры населенных пунктов на линии разграничения", - заявляют в штабе ООС.

В штабе уточнили, что в результате обстрелов 11 мая один украинский военный получил ранение, еще двое - боевые травмы. Состояние здоровья раненого - тяжелое, еще двух военнослужащих Объединенных сил - удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: Донбасс АТО Минские соглашения
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