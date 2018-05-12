Під Сєвєродонецьком через обстріл бойовиків горить ліс

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Субота, 12 травня 2018, 18:02

Через артобстріл бойовиків пізно ввечері у п'ятницю в лісосмузі Сєверодонецького лісгоспу виникла пожежа, що охопила близько 15 га.

Про це повідомляє в суботу прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на дані української сторони СЦКК.

 
Всі фото прес-центру ООС

"11 травня за результатами фото фіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по лісосмузі лісового фонду Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, противник вів з напрямку населеного пункту Кіровське близько 23.00, застосовуючи артилерійські системи 152 калібру (18 пострілів фугасно-осколочними снарядами)", - йдеться в повідомленні.

 

Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС та допомозі військових пожежу локалізовано. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Наслідки обстрілу задокументовано спостерігачами СММ ОБСЄ.

 

"Українська сторона СЦКК розцінює зазначене як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України, метою якої є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші", - зазначили в прес-центрі.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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