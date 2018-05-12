Під Сєвєродонецьком через обстріл бойовиків горить ліс
Через артобстріл бойовиків пізно ввечері у п'ятницю в лісосмузі Сєверодонецького лісгоспу виникла пожежа, що охопила близько 15 га.
Про це повідомляє в суботу прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на дані української сторони СЦКК.
"11 травня за результатами фото фіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по лісосмузі лісового фонду Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, противник вів з напрямку населеного пункту Кіровське близько 23.00, застосовуючи артилерійські системи 152 калібру (18 пострілів фугасно-осколочними снарядами)", - йдеться в повідомленні.
Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС та допомозі військових пожежу локалізовано. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Наслідки обстрілу задокументовано спостерігачами СММ ОБСЄ.
"Українська сторона СЦКК розцінює зазначене як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України, метою якої є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші", - зазначили в прес-центрі.