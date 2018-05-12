Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Сєвєродонецьком через обстріл бойовиків горить ліс

Субота, 12 травня 2018, 18:02

Через артобстріл бойовиків пізно ввечері у п'ятницю в лісосмузі Сєверодонецького лісгоспу виникла пожежа, що охопила близько 15 га.

Про це повідомляє в суботу прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на дані української сторони СЦКК.

 
Всі фото прес-центру ООС

"11 травня за результатами фото фіксації, проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по лісосмузі лісового фонду Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, противник вів з напрямку населеного пункту Кіровське близько 23.00, застосовуючи артилерійські системи 152 калібру (18 пострілів фугасно-осколочними снарядами)", - йдеться в повідомленні.

 

Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС та допомозі військових пожежу локалізовано. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Наслідки обстрілу задокументовано спостерігачами СММ ОБСЄ.

 

"Українська сторона СЦКК розцінює зазначене як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України, метою якої є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші", - зазначили в прес-центрі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: