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Под Северодонецком из-за обстрела боевиков горит лес

Суббота, 12 мая 2018, 18:02

Из-за артобстрела боевиков поздно вечером в пятницу в лесополосе Северодонецкого лесхоза возник пожар, охвативший около 15 га.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

 
Все фото пресс-центра ООС

"11 мая по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по лесополосе лесного фонда Северодонецкого лесхоза, вблизи населенного пункта Боровское, противник вел с направления населенного пункта Кировское около 23.00, применяя артиллерийские системы 152 калибра (18 выстрелов фугасно-осколочными снарядами)", - говорится в сообщении.

 

Благодаря оперативному реагированию специалистов ГСЧС и помощи военных пожар локализован. Никто из местных жителей не пострадал.

Последствия обстрела задокументированы наблюдателями СММ ОБСЕ.

 

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных Сил Украины, целью которой является обвинение украинской стороны в неспособности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима тишины", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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