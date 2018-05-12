Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію бійців

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Субота, 12 травня 2018, 19:19

Президент Петро Порошенко підписав указ про спортивну реабілітацію учасників бойових дій на Донбасі.

Про це він повідомив у зверненні до учасників відбору до міжнародних змагань "Ігри нескорених" у суботу.

"Сьогодні я підписую указ "Про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях", - сказав президент.

За його словами, цей указ має запустити нову систему державної політики реабілітації українських воїнів.

"На виконання цього указу обласні адміністрації мають розробити і затвердити заходи, спрямовані на розвиток спортивної реабілітації", - зазначив Порошенко.

Він також припустив, що наступні "Ігри нескорених" (міжнародні змагання для бійців, які зазнали поранень і травм під час виконання бойових завдань) можуть відбутися в Україні.

"Я не виключаю, принаймні ми говорили з нашими британськими партнерами, з засновниками Ігор, включно з принцем, про те, щоб найближчим часом наступні Ігри нескорених були проведені в Україні. Я впевнений в тому, що нам це вдасться", - сказав президент.

Він також підтримав створення Міністерства ветеранів і назвав це одним з першочергових завдань.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Порошенко спорт АТО Об'єднані сили на Донбасі
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