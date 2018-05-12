Порошенко подписал указ о спортивной реабилитации бойцов

Президент Петр Порошенко подписал указ о спортивной реабилитации участников боевых действий на Донбассе.

Об этом он сообщил в обращении к участникам отбора для участия в международных соревнованиях "Игры непокоренных" в субботу.

"Сегодня я подписываю указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях", - сказал президент.

По его словам, этот указ должен запустить новую систему государственной политики реабилитации украинских воинов.

"Во исполнение этого указа областные администрации должны разработать и утвердить мероприятия, направленные на развитие спортивной реабилитации", - отметил Порошенко.

Он также предположил, что следующие "Игры непокоренных" (международные соревнования для бойцов, которые получили ранения и травмы во время выполнения боевых задач) могут пройти в Украине.

"Я не исключаю, по крайней мере мы говорили с нашими британскими партнерами, с учредителями Игр, включая принца, о том, чтобы в ближайшее время следующие Игры непокоренных были проведены в Украине. Я уверен в том, что нам это удастся", - сказал президент.

Он также поддержал создание Министерства ветеранов и назвал это одной из первоочередных задач.