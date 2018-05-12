Російські прикордонники заявили, що затримали рибалок без документів

Російські прикордонники заявили, що затримали в Азовському морі судно з двома рибалками без документів і доставили їх до порту Єйська.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс" у прес-службі прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю в суботу.

"У четвер (10 травня) співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю в акваторії Азовського моря виявлено маломірне судно, на борту якого перебувало двоє рибалок, які здійснили незаконний видобуток водних біологічних ресурсів, в тому числі двох особин червонокнижного осетра російського", - сказав співробітник прес-служби.

Він також додав, що маломірне судно і підозрювані в браконьєрстві доставлені до порту Єйська.

"У зв'язку з відсутністю у затриманих документів, що засвідчують особу, а також дають право на рибальство, вони разом із судном доставлені до порту Єйська для встановлення особи і прийняття процесуального рішення", - сказав співрозмовник.

Раніше в управлінні ДержНС Запорізької області повідомили, що 10 травня в акваторії Азовського моря зникли двоє рибалок з Бердянська.

За даними ДержНС, 51- та 21-річний чоловіки, мешканці м.Бердянськ, 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси і не повернулися.

Дружина одного із зниклих повідомила, що отримала дзвінок від прикордонної служби РФ про затримання її чоловіка і його товариша, зараз вони нібито перебувають у м.Єйськ Краснодарського краю РФ.

12 травня начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що прикордонна служба м.Єйськ відмовилася надати інформацію про можливе перебування у Єйську зниклих в Азовському морі громадян України.