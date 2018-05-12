Российские пограничники заявили, что задержали рыбаков без документов

Российские пограничники заявили, что задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю в субботу.

"В четверг сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в акватории Азовского моря обнаружено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака, осуществивших незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного осетра русского", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что маломерное судно и подозреваемые в браконьерстве доставлены в порт Ейска.

"В связи с отсутствием у задержанных документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство, они вместе с судном доставлены в порт Ейска для установления личности и принятия процессуального решения", - сказал собеседник.

Ранее в управлении ГосЧС по Запорожской области сообщили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска.

По данным ГосЧС, 51- и 21-летний мужчины, жители Бердянска, 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись.

Супруга одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы РФ о задержании ее мужа и его товарища, в настоящее время они якобы находятся в г.Ейск Краснодарского края.

12 мая начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что пограничная служба Ейска (РФ) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины.