ООС: 1 військовий загинув, 4 - поранено
Минулої доби на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії - 1 український військовий загинув, ще 4 - поранено.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Наголошується, що бойовики 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.
"Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - підкреслили в ООС.
На Луганщині, в районах н.п. Кримське, Новозванівка, Троїцьке противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.
На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах н.п. Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка, Новгородське, на Авдіївській промзоні та на околицях Мар’їнки", - йдеться у звіті.
"На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкине тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї", - повідомили у прес-центрі.
За даними розвідки, знищено 2 та поранено 6 окупантів.
Упродовж ночі поточної доби бойовики 6 разів застосовували важке озброєння.