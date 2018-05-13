ООС: 1 військовий загинув, 4 - поранено

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Неділя, 13 травня 2018, 07:26

Минулої доби на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії - 1 український військовий загинув, ще 4 - поранено.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Наголошується, що бойовики 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

"Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - підкреслили в ООС.

На Луганщині, в районах н.п. Кримське, Новозванівка, Троїцьке противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах н.п. Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка, Новгородське, на Авдіївській промзоні та на околицях Мар’їнки", - йдеться у звіті.

"На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкине тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї", - повідомили у прес-центрі.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 6 окупантів. 

Упродовж ночі поточної доби бойовики 6 разів застосовували важке озброєння. 

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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