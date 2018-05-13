ООС: 1 военный погиб, 4 - ранены

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Воскресенье, 13 мая 2018, 07:26

В минувшие сутки на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия - 1 украинский военный погиб, еще 4 - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Подчеркивается, что боевики 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

"Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - отметили в ООС.

"На Луганщине, в районах н.п. Крымское, Новозвановка, Троицкое противник пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах н.п. Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевский промзоне и в окрестностях Марьинки", - говорится в отчете.

"На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 6 оккупантов.

В течение ночи текущих суток боевики 6 раз применяли тяжелое вооружение.

Темы: Объединенные силы на Донбассе боевые действия
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