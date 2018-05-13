Суддя, яка має розглядати справу Штепи, заявила про погрози

Суддя Орджонікідзевського райсуду Харкова Олена Саркісян, член колегії, на яку розподілено справу щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, повідомила Вищу раду правосуддя (ВСП) і Генпрокуратуру про погрози на її адресу напередодні підготовчого засідання у справі.

Текст повідомлення опубліковано на офіційному сайті Вищої ради правосуддя, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"5 травня 2018 року о 17ч. 21 хв на мій мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого мені номера телефону (...) такого змісту: "Вы будете судить (вместо имени пробел - ИФ), передайте своим судьям, что (вместо имени пробел - ИФ) не одна, за ней стоит русский мир, а у вас семьи", - йдеться в повідомленні.

У документі, оприлюдненому на сайті, ім'я обвинуваченої замінено великими пробілами, однак час, на який було призначено підготовче засідання (7 травня, 14-00) і склад колегії (Попова, Горчакова, Саркісян) відповідають часу засідання і складу колегії у справі Штепи.

Як повідомлялося, підготовче засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, призначене на 7 травня, не відбулося, оскільки одна із суддів колегії була у відпустці.

Наступне засідання призначено на 14:00 1 червня.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

У Жовтневому райсуді Харкова підготовче засідання по справі провести так і не вдалося через низку відводів і самовідвід членів колегії та головуючого.

11 січня 2018 року дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід, посилаючись на кримінальне провадження, що розслідується прокуратурою Харківської області за ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України за фактом отримання суддями цього суду неправомірної вигоди за винесення завідомо неправосудного судового рішення під час розгляду судового провадження у справі щодо Штепи.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.