Судья, которая должна рассматривать дело Штепы, заявила об угрозах

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Елена Саркисян, входящая в коллегию, на которую распределено дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, уведомила Высший совет правосудия (ВСП) и Генеральную прокуратуру об угрозах в ее адрес накануне подготовительного заседания по делу.

Текст уведомления опубликован на официальном сайте Высшего совета правосудия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"5 мая 2018 года в 17ч. 21 мин на мой мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного мне номера телефона (...) такого содержания: "Вы будете судить (вместо имени пробел - ИФ)" передайте своим судьям, что (вместо имени пробел - ИФ) не одна, за ней стоит русский мир, а у вас семьи", - говорится в уведомлении.

В документе, обнародованном на сайте, имя обвиняемой заменено большими пробелами, однако время, на которое было назначено подготовительное заседание (7 мая, 14-00) и состав коллегии (Попова, Горчакова, Саркисян) соответствуют времени заседания и составу коллегии по делу Штепы.

Как сообщалось, подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, назначенное на 7 мая, не состоялось, поскольку одна из судей коллегии была в отпуске.

Cледующее заседание назначено на 14:00 1 июня.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

В Октябрьском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу провести так и не удалось из-за ряда отводов и самоотвода членов коллегии и председательствующего.

11 января 2018 г. две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 УК Украины по факту получения судьями этого суда неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Штепы.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Сама Штепа в январе 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы.