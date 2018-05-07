Суд у справі Штепи побив рекорд швидкості засідань

Суд у справі екс-мера Слов’янська Нелі Штепи розійшовся через 40 секунд після початку засідання через те, що не з’явився один із суддів.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на адвоката Штепи Дмитра Марченка.

"Підготовче засідання Орджонікідзевського райсуду, призначеного для розгляду справи Штепи з самого початку, тривало всього 40 секунд: нам оголосили, що не з’явився один із чотирьох суддів суддівської колегії", - зазначив юрист.

За його словами, наступне засідання призначено на 14:00 1 червня.

"Штепа була на засіданні з температурою, у неї запалення легенів. Ніяких заяв не робила", - додав адвокат.

Повідомляється, що, за даними прес-служби прокуратури Харківської області, один з суддів перебуває у відпустці.

Як повідомлялося, раніше Орджонікідзевський суд переніс підготовче засідання у справі Штепи, яку звинувачують у сепаратизмі, на 7 травня.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження.

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.