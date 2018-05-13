Посол: "Північний потік-2" може посилити вплив РФ на Німеччину та ЄС

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Неділя, 13 травня 2018, 17:48

Посол США у Німеччині Річард Гренелл застеріг від посилення "російського впливу" на ФРН та Європу через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це Гренелл заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке оприлюднено 13 травня, пише DW з посиланням на одне з видань групи .

За словами посла США, Сполучені Штати тісно співпрацюють з європейцями, які також занепокоєні через будівництво газопроводу.

Нинішню стратегію газопроводу дипломат позначив як "дуже проблематичну".

У свою чергу єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер також критикує проект "Північного потоку-2".

В інтерв'ю медіагрупі Funke Вестагер заявила, що газопровід "не у європейських інтересах". 

"Ми маємо спільну стратегію - отримувати нашу енергію з різних джерел і робити нас не настільки сильно залежними від Росії", - зазначила Вестагер.

За її словами, зведення газопроводу не в інтересах ЄС не лише з міркувань захисту клімату, а й безпеки.

Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.  Будівництво газогону планується завершити до кінця 2019 року.

Угоди щодо фінансування проекту газогону "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина).

Проти проекту виступають країни Балтії, Польща, США та Україна, питання до  нього залишаються і у Єврокомісії.  

Екологічне об'єднання Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці, який запланований на 15 травня.

Теми: Росія ЄС газ США
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