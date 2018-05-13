Посол: "Северный поток-2" может усилить влияние РФ на Германию и ЕС

Посол США в Германии Ричард Гренелл предостерег от усиления "российского влияния" на ФРГ и Европу из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом Гренелл заявил в интервью изданию медиагруппы Funke, которое обнародовано 13 мая, пишет DW со ссылкой на одно из изданий группы.

По словам посла США, Соединенные Штаты тесно сотрудничают с европейцами, которые также обеспокоены строительством газопровода.

Нынешнюю стратегию газопровода Гренелл обозначил как "очень проблематичную".

В свою очередь еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер также критикует проект "Северного потока-2".

В интервью медиагруппе Funke она заявила, что газопровод "не в европейских интересах".

"У нас есть общая стратегия - получать нашу энергию из различных источников и делать нас не столь сильно зависимыми от России", - отметила Вестагер.

По ее словам, возведение газопровода не в интересах ЕС не только из соображений защиты климата, но и безопасности.

Напомним, в конце марта Германия выдала окончательное разрешение на строительство "Северного потока-2" на своей территории.

Строительство газопровода планируется завершить до конца 2019 года. Соглашения по финансированию проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия).

Против проекта выступают страны Балтии, Польша, США и Украина, вопросы к нему остаются и у Еврокомиссии.

Экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить начала работ по сооружению газопровода "Северный поток-2" на участке в Грайфсвальдском заливе, которое запланировано на 15 мая.