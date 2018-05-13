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ДТП у Білорусі: Порошенко доручив надати необхідну допомогу юним футболістам

Неділя, 13 травня 2018, 19:19

Президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати усю необхідну допомогу постраждалим внаслідок ДТП у Білорусі за участю дітей з української футбольної команди. 

Про це глава держави повідомив 13 травня. 

"Доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу... Щирі співчуття юним футболістам української збірної та їхнім родинам, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі", - повідомив глава держави. 

У свою чергу глава уряду Володимир Гройсман зазначив, що зв'язався з послом України у Білорусі.

"Медична авіація ДержНС напоготові. За потреби, діти отримають всю необхідну допомогу", - зазначив він. 

Раніше начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро, двоє з них перебувають у важкому стані. Двох потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області. Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні. 

 

Теми: аваріядітиБілорусьПорошенкожертви
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