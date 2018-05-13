ДТП в Беларуси: Порошенко поручил оказать необходимую помощь юным футболистам

Президент Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП в Беларуси с участием детей из украинской футбольной команды.

Об этом глава государства сообщил 13 мая.

"Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь ... Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Беларуси", - сообщил глава государства.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман отметил, что связался с послом Украины в Беларуси.

"Медицинская авиация ГосЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь", - отметил он.

Зв'язався з послом у Білорусі щодо ситуації з нашими дітьми. Медична авіація ДСНС напоготові. За потреби, діти отримають всю необхідну допомогу. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 13, 2018

Ранее начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двух пострадавших могут транспортировать в Брест.

Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки.

Консул Украины в Бресте выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице.