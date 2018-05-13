Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", який скаржився на здоров'я, показали медикам - ЗМІ

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Узеір Абдуллаєв, який незаконно утримується у СІЗО Сімферополя, пройшов медобстеження у міській лікарні.

Про це начальник СІЗО повідомив родичам Абдуллаєва після того, як відвідав його у медсанчастині, повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода.

Зазначається, що медобстеження Абдуллаєва виключило хворобу судин і наявність тромбу.

"За словами начальника СІЗО, набряк ноги Абдуллаєва зійшов, температура також нормалізувалася. Офіційний діагноз співробітники медсанчастини родичам так і не оголосили", - повідомили рідні Абдуллаєва.

Вимогу адвокатів і родичів щодо госпіталізації ув'язненого залишили без задоволення.

Начальник СІЗО Сімферополя також повідомив родичам, що на початку наступного тижня Абдуллаєва переведуть з медсанчастини назад до камери.

Офіційна інформація СІЗО Сімферополя або російських правоохоронців в Криму щодо інформації про медобстеження наразі відсутня.

"Крим. Реалії"