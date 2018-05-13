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Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", який скаржився на здоров'я, показали медикам - ЗМІ

Неділя, 13 травня 2018, 19:51

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Узеір Абдуллаєв, який незаконно утримується у СІЗО Сімферополя, пройшов медобстеження у міській лікарні.

Про це начальник СІЗО повідомив родичам Абдуллаєва після того, як відвідав його у медсанчастині, повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода.

Зазначається, що медобстеження Абдуллаєва виключило хворобу судин і наявність тромбу.

"За словами начальника СІЗО, набряк ноги Абдуллаєва зійшов, температура також нормалізувалася. Офіційний діагноз співробітники медсанчастини родичам так і не оголосили", - повідомили рідні Абдуллаєва.

Вимогу адвокатів і родичів щодо госпіталізації ув'язненого залишили без задоволення.

Начальник СІЗО Сімферополя також повідомив родичам, що на початку наступного тижня Абдуллаєва переведуть з медсанчастини назад до камери. 

Офіційна інформація СІЗО Сімферополя або російських правоохоронців в Криму щодо інформації про медобстеження наразі відсутня.

Нагадаємо, 30 квітня речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Узеір Абдуллаєв перебуває у критичному стані. МЗС вимагає допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

Адвокат Микола Полозов заявив, що спільно з членами ГСК Абдуллаєва відвідали керівник ФСВП (служби виконання покарань) по Криму генерал Булгаков і начальник СІЗО полковник Бережний.

"Узеір під запис відеореєстратора ... написав заяву, що задоволений якістю медичного обслуговування та умов утримання у СІЗО. Стан його здоров'я дещо поліпшився. Температура спала. Його перевели у більш прийнятні умови", - повідомив адвокат.

Згодом в офісі уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової повідомили, що стан здоров'я Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя, поліпшується, жодних скарг він не висловлює.

"Крим. Реалії"

Теми: Кримполітв'язні
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