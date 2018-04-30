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Омбудсмен: Стан Абдуллаєва у СІЗО поліпшується, скарг не висловлює

Понеділок, 30 квітня 2018, 16:47

Стан здоров'я незаконно затриманого Узеіра Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя, поліпшується, жодних скарг він не висловлює.

Про це йдеться у повідомленні уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової після відвідання затриманого фахівцями Громадської наглядової комісії АР Крим. 

Відповідно до звіту фахівців,  Абдуллаєв самостійно пересувається за допомогою тростини.

"Зі слів Абдуллаєва, після погіршення стану здоров'я та підвищення температури тіла він одразу звернувся до чергових. За запитом, його обстежив медичний працівник, втім після двох годин очікування. Його права не порушують, усе необхідне затриманий має, висловлює одне побажання - надати йому, як мусульманину, халяльну їжу", - йдеться у повідомленні. 

У свою чергу дружина заарештованого Фера Абдуллаєва повідомила, що 30 квітня Узеіра перевели у медсанчастину СІЗО Сімферополя.

"Я щойно приїхала з СІЗО, де члени ГСК (Громадської спостережної комісії - ред.) наполягли на тому, щоб зайти до Узеіра. Їм це вдалося. За результатами їх відвідування, чоловіка перевели у медсанчастину СІЗО", - повідомила Абдуллаєва на засіданні громадської об'єднання "Кримська солідарність", пише Крим. Реалії.

Раніше мати Абдуллаєва повідомила, що у Узеіра кілька днів тримається висока температура, опухла і набрякла нога, він відчуває сильні болі. За словами Діляри Абдуллаєвої, ці ознаки можуть свідчити про зараження крові.

Адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що спільно з членами ГСК Абдуллаєва відвідали керівник ФСВП (служби виконання покарань) по Криму генерал Булгаков і начальник СІЗО полковник Бережний.

"Узеірпід запис відеореєстратора повідомив про своє самопочуття і написав заяву, що він задоволений якістю медичного обслуговування та умов утримання у СІЗО", - зазначив Полозов і додав, що аналізи у затриманого брали позавчора.

"Стан його здоров'я дещо поліпшився. Температура спала. Його перевели у більш прийнятні умови ... Скоро буде відомий результат (аналізів - ред.) і буде скориговано лікування", - повідомив адвокат.

 

30 квітня речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Узеір Абдуллаєв перебуває у критичному стані. МЗС вимагає допустити до Абдуллаєва українських лікарів.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п'яти мусульманських сім'ях. В результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір": Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

10 квітня 2018 р. підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" продовжив арешт фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову й Емілю Джемаденову.

27 квітня під час судового засідання у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Узеір Абдуллаєв висловив скарги на стан здоров'я і ненадання йому медичної допомоги в СІЗО.

Українська правда
Теми: політв'язніКримомбудсмен
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