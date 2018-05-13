Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", который жаловался на здоровье, показали медикам - СМИ

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Воскресенье, 13 мая 2018, 19:51

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя, прошел медобледование в городской больнице.

Об этом начальник СИЗО сообщил родственникам Абдуллаева после того, как посетил его в медсанчасти,  сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.  

Сообщается, что медобследование Абдуллаева исключило болезнь сосудов и наличие тромба. 

"По словам начальника СИЗО, отек ноги Абдуллаева сошел, температура также нормализовалась. Официальный диагноз сотрудники медсанчасти родственникам так и не огласили", - сообщили родственники Абдуллаева. 

Требование адвокатов и родственников заключенного в госпитализации осталось без удовлетворения.

Начальник СИЗО Симферополя также сообщил родственникам, что в начале следующей недели Абдуллаева переведут из медсанчасти обратно в камеру.

Официальная информация СИЗО Симферополя или российских правоохранителей в Крыму относительно информации по медобследованию на данный момент отсутствует. 

Напомним, 30 апреля пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Узеир Абдуллаев находится в критическом состоянии. МИД требовал допустить к Абдуллаеву украинских врачей.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что совместно с членами ГСК Абдуллаева посетили руководитель ФСИН (службы исполнения наказаний) по Крыму генерал Булгаков и начальник СИЗО полковник Бережной.

"Узеир под запись видеорегистратора ... написал заявление, что доволен качеством медобслуживания и условиями содержания в СИЗО. Состояние его здоровья несколько улучшилось. Температура спала. Его перевели в более приемлемые условия", - сообщил адвокат.

Позже в офисе уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой сообщили, что состояние здоровья Абдуллаева, который находится в СИЗО Симферополя, улучшается, никаких жалоб он не высказывает.

"Крым. Реалии"

Темы: Крым политзаключенные
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