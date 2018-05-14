ООС: Бої тривають на всіх напрямках, 2 бійців ЗСУ поранено

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Понеділок, 14 травня 2018, 07:33

Минулої доби бойові дії не припинялись вздовж всієї лінії зіткнення, російско-окупаційні війська 63 рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

У неділю, 13 травня, ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишалася складною.

Активна оборона підрозділів об’єднаних сил на луганському напрямку тривала в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке.

На донецькому напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Світлодарськ, Новолуганське, Зайцеве, Верхньоторецьке.

Не припиняються бойові дії в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Піски, а також на маріупольському напрямку в районах н.п. Талаківка, Водяне та Широкине.

Упродовж минулої доби російско-окупаційні війська, нехтуючи міжнародними угодами 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети та артилерію.

Як повідомляється, підрозділи об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Під час бойових дій двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Наразі пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу у госпіталі.

У штабі зазначили, що поточної доби, 14 травня, втрат немає. Втрати противника уточнюються.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі бойові дії
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