ООС: Бои идут на всех направлениях, 2 бойцов ВСУ ранены

За прошедшие сутки боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения, российско-оккупационные войска 63 раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В воскресенье, 13 мая, ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась сложной.

Активная оборона подразделений объединенных сил на луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое.

На донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.

Не прекращаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.

Как сообщается, подразделения объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Во время боевых действий двое украинских защитников получили осколочные ранения. Сейчас раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

В штабе отметили, что с начала суток, 14 мая, потерь нет. Потери противника уточняются.