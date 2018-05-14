ДТП у Білорусі: Двоє дітей з України залишаються у важкому стані

Всього у лікарні у Бресті перебуває шестеро дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі, двоє залишаються у важкому стані.

Про це повідомляє СТV. by.

Зазначається, що в цілому в двох реанімаційних відділеннях Брестської обласної лікарні перебуває 6 осіб. За даними медиків, здоров'я чотирьох дітей оцінюється як задовільне.

"Травма головного мозку, грудної клітки, живота, переломи кінцівок. Поки все розвивається за планом одужання. Але двоє хлопців знаходяться у важкому стані, тому прогнози поки складно будувати", - розповів головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцький.

Повідомляється, що напередодні в Брестську лікарню була направлена ​​бригада медиків з Мінська.

Також приїхали батьки і близькі постраждалих в ДТП дітей.

Раніше президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу постраждалим в результаті ДТП в Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

13 травня начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро, двоє з них перебувають у важкому стані. Двох потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області. Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні.