Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП у Білорусі: Двоє дітей з України залишаються у важкому стані

Понеділок, 14 травня 2018, 12:08

Всього у лікарні у Бресті перебуває шестеро дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі,  двоє залишаються у важкому стані.

Про це повідомляє СТV. by.

Зазначається, що в цілому в двох реанімаційних відділеннях Брестської обласної лікарні перебуває 6 осіб. За даними медиків, здоров'я чотирьох дітей оцінюється як задовільне.

"Травма головного мозку, грудної клітки, живота, переломи кінцівок. Поки все розвивається за планом одужання. Але двоє хлопців знаходяться у важкому стані, тому прогнози поки складно будувати", - розповів головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцький.

Повідомляється, що напередодні в Брестську лікарню була направлена ​​бригада медиків з Мінська.

Також приїхали батьки і близькі постраждалих в ДТП дітей.

Раніше президент Петро Порошенко доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу постраждалим в результаті ДТП в Білорусі за участю дітей з української футбольної команди.

13 травня начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що в ДТП у Білорусі загинув один громадянин України, постраждали шестеро, двоє з них перебувають у важкому стані. Двох потерпілих можуть транспортувати до Бреста.

Група дітей поверталася з Польщі через Білорусь до Сумської області. Аварія сталася 13 травня близько 7:00 години на 54 км автодороги Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свислочь", поблизу с.Мартинюки.

Консул України у Бресті виїхав на місце події та відвідав потерпілих у лікарні.

Українська правда
Теми: БілорусьУкраїнаДТПдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Білорусь
Десята колона вагнерівців приїхала у Білорусь - Гаюн
Супутникові знімки показують, як росте табір вагнерівців у Білорусі
Супутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі
Останні новини
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – пресслужба
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
Усі новини...
Реклама: