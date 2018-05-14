ДТП в Беларуси: Двое детей из Украины остаются в тяжелом состоянии

Всего в больнице в Бресте находится шестеро детей, пострадавших в ДТП в Беларуси, двое остаются в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает СТV. by.

Отмечается, что в общей сложности в двух реанимационных отделениях Брестской областной больницы находятся 6 человек. По данным медиков, здоровье четверых детей оценивается как удовлетворительное.

"Травма головного мозга, грудной клетки, живота, переломы конечностей. Пока все развивается по плану выздоровления. Но двое ребят находятся в тяжелом состоянии, поэтому прогнозы пока сложно строить", - рассказал главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

Сообщается, что накануне в Брестскую больницу была направлена бригада медиков из Минска.

Также приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей.

Ранее президент Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП в Беларуси с участием детей из украинской футбольной команды.

13 мая начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич подтвердил информацию, что в ДТП в Беларуси погиб один гражданин Украины, пострадали шесть, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двух пострадавших могут транспортировать в Брест.

Группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Авария произошла 13 мая около 7:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь", вблизи с.Мартынюки.

Консул Украины в Бресте выехал на место происшествия и посетил пострадавших в больнице.