Порошенко хоче, щоб країни ЄС взяли шефство над містами Донбасу

Президент Петро Порошенко запропонував, щоб країни Європейського Союзу взяли шефство над окремими містами Донбасу і сприяли їхньому відновленню.

Про це він розповів президенту Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгію Церетелі у понеділок, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що цю ідею Порошенко висловив під час обговорення можливих шляхів допомоги внутрішньо переміщеним особам і відродження українського Донбасу.

"У цьому зв’язку глава держави запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко запропонував Євросоюзу відрядити на Донбас другу місію послів комітету з політичної безпеки для ознайомлення із ситуацією в зоні конфлікту.