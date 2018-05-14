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Порошенко хочет, чтобы страны ЕС взяли шефство над городами Донбасса

Понедельник, 14 мая 2018, 18:17

Президент Петр Порошенко предложил, чтобы страны Европейского Союза взяли шефство над отдельными городами Донбасса и способствовали их восстановлению.

Об этом он рассказал президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгию Церетели в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что эту идею Порошенко выразил во время обсуждения возможных путей помощи внутренне перемещенным лицам и возрождения украинского Донбасса.

"В этой связи глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко предложил Евросоюзу направить на Донбасс вторую миссию послов комитета по политической безопасности для ознакомления с ситуацией в зоне конфликта.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкопрезидентЕСОБСЕДонбасс
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