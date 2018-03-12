Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко просить у ЄС зброю, санкції і послів на Донбас

Понеділок, 12 березня 2018, 12:11

Президент Петро Порошенко запропонував Євросоюзу відрядити на Донбас другу місію послів комітету з політичної безпеки для ознайомлення із ситуацією в зоні конфлікту.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з віце-президентом Єврокомісії Федерікою Моґеріні.

"Дуже багато часу ми приділили деталям розгортання миротворчої місії на Донбасі, базуючись на рішенні Ради безпеки ООН, яка діятиме на всій окупованій території включно з неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону", - сказав він.

"Тому для ознайомлення із справжньою ситуацією на Донбасі, і для того щоб побачити на власні очі як Росія виконує свою частину зобов’язань по Мінським домовленостям, я звернувся до пані високого представника з пропозицією відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико безпекового комітету ЄС", - сказав він.

Порошенко нагадав, що перша місія відвідала Донбас у вересні 2015 року.       

Він також заявив, що для ЄС настав час визнати Росію агресором і надати Україні зброю.  

"Твердо переконаний, що через чотири роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту. Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної зброї Україні у відповідності до національного і міжнародного законодавства", - сказав він.  

Порошенко також закликав ЄС запровадити санкції щодо осіб, які організовують так звані вибори президента РФ в окупованому Криму.  

Він заявив, що Україна звернулася до ЄС з проханням відмовитися від намірів будівництва "Північного потоку-2", як проекту що "загрожує енергетичній безпеці, як України так і ЄС".  

Як відомо, Рада Євросоюзу 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Олександр Шумілін, УП
Теми: ПорошенкоЄСДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:41
ГУР атакувало і паралізувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
Усі новини...
Реклама: