Порошенко просить у ЄС зброю, санкції і послів на Донбас

Президент Петро Порошенко запропонував Євросоюзу відрядити на Донбас другу місію послів комітету з політичної безпеки для ознайомлення із ситуацією в зоні конфлікту.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з віце-президентом Єврокомісії Федерікою Моґеріні.

"Дуже багато часу ми приділили деталям розгортання миротворчої місії на Донбасі, базуючись на рішенні Ради безпеки ООН, яка діятиме на всій окупованій території включно з неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону", - сказав він.

"Тому для ознайомлення із справжньою ситуацією на Донбасі, і для того щоб побачити на власні очі як Росія виконує свою частину зобов’язань по Мінським домовленостям, я звернувся до пані високого представника з пропозицією відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів політико безпекового комітету ЄС", - сказав він.

Порошенко нагадав, що перша місія відвідала Донбас у вересні 2015 року.

Він також заявив, що для ЄС настав час визнати Росію агресором і надати Україні зброю.

"Твердо переконаний, що через чотири роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту. Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної зброї Україні у відповідності до національного і міжнародного законодавства", - сказав він.

Порошенко також закликав ЄС запровадити санкції щодо осіб, які організовують так звані вибори президента РФ в окупованому Криму.

Він заявив, що Україна звернулася до ЄС з проханням відмовитися від намірів будівництва "Північного потоку-2", як проекту що "загрожує енергетичній безпеці, як України так і ЄС".

Як відомо, Рада Євросоюзу 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.