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Столкновения в Секторе Газа: власть Палестины заявила о 58 погибших

Вторник, 15 мая 2018, 06:25

Палестинское министерство здравоохранения заявило, что в результате беспорядков на административной границе Сектора Газа погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Об этом сообщает Reuters.

"Представители палестинского министерства здравоохранения заявили, что 58 демонстрантов погибли, еще 2,7 тыс. пострадали в результате стрельбы из боевого оружия, использования слезоточивого газа и других средств", - пишет агентство.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

В то же время Турция назвала ситуацию "массовым убийством".

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Ранее сообщалось о 55 погибших и 2400 раненых.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
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